De free-to-play team action tower defense game Orcs Must Die! Unchained van ontwikkelaar Robot Entertainment verschijnt officieel op 19 april op Steam en de website van Orcs Must Die. Met de lancering van de volledige game komt er ook meteen een nieuwe mode bij, namelijk Sabotage. Daarin moeten twee teams van drie spelers het tegen elkaar opnemen en is het de bedoeling om de eigen Rift te verdedigen, terwijl je ook de tegenpartij probeert te saboteren. Om de lancering te vieren, krijgt alle DLC van alle Orcs Must Die! op Steam momenteel 90 procent korting.