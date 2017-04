De game Oh My Godheads van ontwikkelaar Titutitech heeeft zijn weg gevonden naar Steam Early Access. In de game moet je een soort capture the flag spelen, maar dan met hoofden van goden. Die hoofden hebben wel allemaal een bepaalde kracht, zoals het omkeren van je controls of het spuwen van water als je te dicht in de buurt komt. De bedoeling is om samen met je teamgenoot de hoofden naar je eigen kamp te krijgen, voor ze ontploffen. Natuurlijk is er ook een ander team dat hetzelfde doel heeft.