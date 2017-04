Gisteren werd de Utopia uitbreiding voor Stellaris gelanceerd en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij. Eén van de grootste vernieuwingen in de uitbreiding is de toevoeging van Ascension Perks, waarbij je zelf meer vrijheid krijgt in het vormgeven van het ras waar je mee speelt. Andere vernieuwingen werden eerder al uit de doeken gedaan.