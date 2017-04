Sinds gisteren kunnen we aan de slag met Mandate of Heaven, de nieuwste uitbreiding voor Europa Universalis IV. In de uitbreiding trekken we naar Azië en meer bepaald naar China ten tijde van de Ming-dynastie, Japan en de Manchu stammen. Daarin moet je onder andere de leiding nemen over het Celestial Empire, zoals dat eerder ook al het geval was bij het Romeinse Rijk.