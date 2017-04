Koei Tecmo heeft aangekondigd dat Warriors All-Stars naar het Westen komt. De game, die in Japan bekend staat als Musou Stars, verschijnt bij ons op 1 september voor pc (via Steam) en PS4. De game brengt heel wat personages van verschillende franchises van Koei Tecmo samen. Zo zijn Ryu Hayabusa van Ninja Gaiden, Kasumi van Dead or Alive, William van Nioh, Yukimura Sanada van Samurai warriors, Zhao Yun van Dynasty warriors, Horo en Oka van Toukiden, en Sophie Neuenmuller van Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book alvast van de partij.