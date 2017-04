Bethesda heeft aangekondigd dat op 27 april een demo wordt gelanceerd van Prey, zij het enkel voor PS4 en Xbox One. De demo laat je het eerste uur van de game spelen en laat je in de huid kruipen van Morgan Yu, wetenschapper aan boord van Talos I, die werkt aan een wetenschappelijke doorbraak die de mensheid voor eeuwig kan veranderen. Wat start als een spannende eerste dag op het werk, verandert echter al snel in een nachtmerri. Aliens hebben Talos I overspoeld en hebben het gemunt op de overlevende bemanning aan boord, inclusief jezelf. Bereiken ze planeet Aarde, dan eindigt het leven zoals je het kent. Het is nu aan jou om de mysteries te ontrafelen en de alieninvasie een halt toe te roepen om de mensheid van de ondergang te behoeden. Prey zelf verschijnt 5 mei voor pc, PS4 en Xbox One.