Afgelopen nacht heeft Nintendo een nieuwe Nintendo Direct uoitgezonden. Aan bod kwamen onder meer Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 en ARMS voor de Nintendo Switch, terwijl Hey! Pikmin, Ever Oasis en verschillende Kirby-games in de schijnwerpers werden geplaatst voor de Nintendo 3DS. Ook nieuwe third-party games kwamen aan bod. Hieronder is de hele Nintendo Direct te (her)bekijken.