Kirby mag 25 kaarsjes uitblazen en dat wordt dit jaar gevierd met drie nieuwe Kirby-games voor de Nintendo 3DS. Om te beginnen is er Team Kirby Clash Deluxe, dat momenteel reeds beschikbaar is via de eShop. De game is ook helemaal gratis. In deze game nemen vier Kirby-variaties met verschillende krachten (Sword Hero, Hammer Lord, Beam Mage en Doctor Healmore) het samen op tegen reusachtige vijanden.

De volgende game, Kirby’s Blowout Blast, verschijnt komende zomer. In het spel kunnen spelers zich in alle vrijheid bewegen door meer dan 25 3D-levels boordevol actie. Kirby kan vijanden opslokken en gaandeweg sterker worden.

Tot slot wordt komende winter nog een nieuwe Kirby multiplayer game gelanceerd, maar daarover volgen in de toekomst nog meer details.