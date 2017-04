Vanaf 20 juli kunnen we aan de slag met een nieuwe Professor Layton game, Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Conspiracy. De game verschijnt dan wereldwijd voor iOS en Android. In Japan krijgen ze die dag ook de 3DS-versie, terwijl een Westerse releasedatum voor de 3DS-versie nog niet bekend is. Wel zou de 3DS-versie wel degelijk ook bij ons verschijnen. De mobile versie zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Duits, Nederlands, Koreaans en Japans. In de game wordt een nieuw speelbaar personage geïntroduceerd, namelijk Katrielle, de dochter van Layton.