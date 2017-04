Alsof de Dark Souls franchise op zich nog niet moeilijk genoeg is om te doorworstelen zijn er ook nog eens mensen die het zichzelf graag nog wat moeilijker te maken door de games met allerlei vreemde controller inputs te spelen. ATwerkingYoshi is zo iemand en zijn nieuwste prestatie is Dark Souls III uitspelen met bananen.

ATwerkingYoshi was er eerder al in geslaagd Dark Souls III uit te spelen met een DDR dance pad, een stuurwielcontroller en Donkey Kong bongo's, waarna hij dus ook een poging waagde met bananen die via een circuit aan zijn computer gekoppeld werden. Aan elke banaan kon hij zo een knop/commando toewijzen, om zo de game te kunnen spelen.

Uiteindelijk slaagde ATwerkingYoshi erin om Dark Souls III inderdaad uit te spelen met de bananen en daarbij stierf hij slechts 62 keer, wat lang niet slecht is wetende dat veel gamers met een gewone controller of muis en kleyboard vaker het loodje leggen.

Het is overigens niet de eerste keer dat bananen gebruikt worden om een game te besturen. Vorig jaar was er al een Nieuw-Zeelandse streamer die Overwatch met bananen speelde.