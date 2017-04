De gamer CirclMastr is er in geslaagd om Cloud en Barrett in Final Fantasy VII tot level 99 te krijgen, nog voor de eerste boss battle. Hij heeft er maar liefst 500 uur over gedaan, door steeds maar opnieuw low level vijanden te verslaan. Bovendien deed hij het op de PSX, waardoor hij geen gebruik kon maken van enkele moderne snufjes, die het allemaal wat sneller laten verlopen. Alles samen was CirclMastr meer dan twee jaar bezig aan zijn taak. Waarom? Dat is dan weer een andere vraag.