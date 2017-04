Team 17 en Mouldy Toof hebben een nieuwe gevangenis onthuld die aanwezig zal zijn in The Escapists 2. Voor Rattlesnake Springs werd inspiratie gehaald bij het wilde westen, zoals je hieronder kan zien. Net als bij de eerste game is het ook nu weer de bedoeling om te ontsnappen en als het kan met zo weinig mogelijk geweld en verzet. Later dit jaar zou The Escapists 2 moeten verschijnen.