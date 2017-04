De Belgische game The Man Came Around is goed op weg om zijn doel te behalen op Kickstarter. De ontwikkelaar Pipette Inc. hoopt 10.000 euro binnen te rijven en zit momenteel al een flink stuk over de helft. In de game kruip je in de huid van vijf personen die proberen te ontsnappen uit het land Occida, dat midden in een soort van burgeroorlog is verzeild geraakt. Om te ontsnappen moet je wel voorbij de grens geraken en die is zwaar bewaakt. Wie de game al eens wil testen, die kan op de Kickstarter-pagina alvast een demo vinden.