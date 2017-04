Vorige maand werd Reservoir Dogs: Bloody Days aangekondigd en nu is een releasedatum voor de game onthuld. Het spel zal op 18 mei verschijnen voor pc, en later dit jaar volgt normaal ook nog een release voor Xbox One. Ook is een nieuwe trailer vrijgegeven.

In de game ga je aanvankelijk aan de slag als Mr Blonde, waarmee je gewoon aan het knallen kan gaan. Vervolgens echter krijg je de controle over een tweede personage terwijl de tijd wordt teruggedraaid en Mr Blonde zijn eerdere acties opnieuw uitvoert, terwijl jij dus met het tweede personage tegelijk dingen doet. Vervolgens wordt de tijd nog eens teruggedraaid en kan je met een derde personage aan de slag om zo met alle personages samen levels uit te spelen.