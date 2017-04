Bandai Namco heeft de eerste screenshots vrijgegeven van Code Vein, hun nieuwe action-RPG die onlangs aangekondigd werd. De game zou in 2018 moeten verschijnen voor consoles en wordt ontwikkeld met de Unreal Engine 4. Het spel wordt gemaakt door het team dat ook verantwoordelijk is voor de God Eater-games. Code Vein speelt zich af in de nabije toekomst, waarin de speler in de huid kruipt van Revenants. Dat zijn vampieren met buitengewone krachten, al moeten ze om die krachten te gebruiken wel bloed opslurpen, vandaar de "Prepare to Dine" teaser voor de game.