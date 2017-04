Weet je niet welke game(s) te spelen dan kan je iemand om raad vragen. Zo raad ik persoonlijk bijvoorbeeld aan om een Nintendo 64 met voldoende controllers in huis te halen zodat je de mini-games van Pokémon Stadium (de eerste én de tweede) kan spelen met vrienden. Plezier gegarandeerd. Ook Elon Musk, bekend van PayPal, Tesla en SpaceX, heeft tijdens een interview eens wat aanraders gegeven.

Tijdens het interview haalde Musk vooral games van Blizzard aan, met name Overwatch en Hearthstone. Hij vermeldde echter ook Deus Ex: Mankind Divided, waarna het gesprek wat evolueerde richting het onderwerp van story telling in games, en hoe dat tegenwoordig vaak meer verwaarloost wordt dan vroeger. Het fragment eindigt wel met een nogal vreemd statement van de interviewer, dat we hopelijk niet al te serieus moeten opvatten.