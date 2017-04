In de Sims games wordt het leven gesimuleerd, zij het eerder in de vorm van een luchtige cartoon. Je kan bijvoorbeeld sterven van het lachen en een geest worden. Niet al te realistisch dus. Ook de intieme contacten tussen personages zijn verre van expliciet, en natuurlijk zijn er heel wat spelers die dat liever anders zouden zien, want echte seks simuleren op je computerscherm is nu eenmaal een ding. Niet verwonderlijk dus dat er mods zijn die daarvoor zorgen, maar wat we niet meteen verwacht hadden is dat die mods ook aardig wat centjes opleveren.

Een zekere Turbodriver is een van de bekedste modders wat 18+ content voor The Sims 4 betreft. Hij steekt er heel wat tijd in, zoveel zelfs dat het inmiddels zijn full-time job is. Dat kan omdat hij via Patreon 1000 aanhangers heeft die hem maandelijks een dikke 4000 dollar geven voor zijn werk. Gemiddeld 4 dollar per fan per maand dus, wat goed uitpakt voor elke betrokken partij. De fans krijgen relatief goedkoop hun sex mods en de modder krijgt een mooi inkomen.

Turbodriver is overigens niet de enige die goed verdient aan de 18+ mods. Een medewerker van hem, Mike24, voorziet animaties en krijgt daarvoor maandelijks 3000 dollar via Patreon.

Wat de aard van deze sex mods betreft lijken er trouwens geen grenzen te zijn. Alle soorten seks worden erin verwerkt, evenals alle soorten lichamen. Je kan zelfs seks hebben met een geest, wat naar verluidt een nogal transparante ervaring is.

