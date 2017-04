Afgelopen weekend, op zaterdag 22 april, was het Earth Day en naar aanleiding daarvan heeft Bethesda een nieuwe trailer van Prey vrijgegeven die helemaal in het kader staat van recycleren. In de game zal ja namelijk heel wat afval tegenkomen, of objecten die je een tweede leven kan geven, bijvoorbeeld door er een bom van te maken, wat handig is om dat buitenaardse gespuis te verschalken. Recycleren kan dus echt wel de mensheid redden.