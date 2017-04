Nippon Ichi is de laatste tijd goed bezig wat betreft het teasen van nieuwe games. Hun nieuwste project lijkt een horrorgame te zijn, waarvoor hieronder een nieuwe teaser te bekijken is. Het is een 360° video, wat sommigen doet vermoeden dat het om een VR-game zou kunnen gaan. Gezien de teaser het thema "laat op straat" lijkt te tonen, zou het echter ook een sequel kunnen zijn voor Yomawari: Night Alone. Die game werd destijds van een gelijkaardige teaser voorzien.