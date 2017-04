Capcom heeft acht nieuwe personages voor Marvel vs. Capcom Infinite onthuld, samen met een releasedatum van 19 september. Langs de kant van Capcom krijgen we Hiryu van Strider, Chun-Li van Street Fighter en Chris Redfield van Resident Evil. Marvel brengt dan weer de Hulk, Thor, Hawkeye, Rocket Raccoon en Ultron naar het strijdtoneel. In totaal zijn nu 14 personages bekend.

Ook werd een nieuwe story trailer vrijgegeven. Daarin staat superslechterik Ultron Sigma centraal. Dit nieuwe personage is een fusie van Ultron (Marvel) en Sigma, de grote slechterik van de Mega Man X games. Sigma zelf zal trouwens een DLC-personage zijn voor Marvel vs. Capcom Infinite, samen met nog vijf andere DLC-personages die deel uitmaken van de Season Pass.