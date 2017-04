What Remains of Edith Finch, de nieuwe game van de makers van The Unfinished Swan, is sinds gisteren officieel te verkrijgen en dat vraagt natuurlijk om een launch trailer, dus bij deze. What remains of Edith Finch betreft een reeks kortverhalen over een vervloekte familie uit Washington. Edith verkent het verleden van haar familie in de hoop te ontdekken waarom zij de laatste nog levende Finch is.