Omnigames heeft Age of Heroes aangekondigd voor Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR. De game verschijnt later dit jaar, in eerste instantie voor Oculus Rift en HTC Vive, om vervolgens ook voor PS VR gelanceerd te worden. Voor de release wordt een bèta voorzien.

Age of Heroes laat tot vijf spelers samen een party vormen om dungeons te verkennen en allerlei vijanden en eindbazen te verschalken. Dit kan cross-platform, wat voor een VR-game wel handig is om voldoende spelers te vinden.