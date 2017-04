Sinds deze week kunnen we ook op pc aan de slag met de Blob, dat aanvankelijk in 2008 voor de Wii verscheen. De game is nu beschikbaar via Steam en GOG. Hieronder de launch trailer. De game is mogelijk ook op weg naar PS4 en Xbox One, maar officieel is dat nog niet bevestigd. In de Blob is het de bedoeling om de kleurloze wereld weer kleur te geven.