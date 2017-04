Ubisoft heeft aangekondigd dat Shadow and Might, het tweede seizoen van For Honor, volgende maand van start gaat. Wie een Season Pass heeft, kan op 16 mei al aan de slag met de nieuwe content, terwijl het voor de rest wachten is tot 23 mei.

De grootste nieuwigheid is de introductie van twee nieuwe Heroes: de Centurion en de Shinobi. De Centurion wordt omschreven als een "Knight Hybrid" die een gladius gebruikt om van dichtbij schade aan te richten. De Shinobi is een samurai assassin die de traditionele Japanse kusarigama hanteert.

Naast nieuwe Heroes zal Shadow and Might ook twee nieuwe mappen introduceren: Forge en Temple Garden. Deze zullen gratis beschikbaar zijn voor alle spelers, samen met een update die de maximum gear score verhoogt en de nieuwe Epic tier voor gear rarity toevoegt.