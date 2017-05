Nintendo heeft wat details vrijgegeven omtrent de eerste uitbreiding die komende zomer verschijnt voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Om te beginnen brengt de The Master Trials DLC de Trials of the Sword uitdaging met zich mee. Dit is een wave-based uitdaging waarbij je doorgeen 45 ruimtes alle vijanden moet zien te verschalken. Lukt je dit, dan wordt de kracht van het Master Sword permanent ontgrendeld en zal het altijd gloeien.

Dat krachtige Master Sword zal handig zijn bij de Hard Mode, waarin vijanden gaandeweg hun leven terugkrijgen en alle vijanden een level sterker zijn. Red Bokoblin worden zo Blue Bokoblin. Vijanden zullen zich ook anders positioneren.

Verder brengt de uitbreiding de Hero's Path Mode met zich mee. Die laat je toe om te zijn waar je al bent geweest in de laatste 200 uur gameplay. Handig is als je echt op verkenning wil gaan en geen dubbel werk wil verrichten.

Een nieuw Travel Medallion zorgt er voorts voor dat je een fast travel punt kan creëren op de plaats waar je op dat moment staat. Dit kan slechts één keer. Het Korok Mask dan weer helpt je bij je zoektocht naar Korkoks, terwijl er nog wat andere nieuwe outfits en uitrustingen worden voorzien, gebaseerd op eerdere games.

Ook voor wie niet zit te wachten op de DLC is er trouwens nog wat nieuws. Breath of the Wild heeft namelijk een update gekregen die het mogelijk maakt te kiezen tussen 9 talen voor de audio, waaronder Japans, terwijl de ondertitels behouden blijven.