Aanstaande vrijdag wordt Prey officieel gelanceerd voor pc, PS4 en Xbox One en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij. In Prey ontwaak je aan boord van Talos I, een ruimtestation in een baan rond de maan in het jaar 2032. Jij bent de sleutel in een onderzoek naar het definitief transformeren van de mensheid, maar er ging iets goed fout Het ruimtestation werd aangevallen door vijandige aliens waardoor er nu op jou wordt gejaagd. Aan jou nu om, terwijl je de duistere geheimen van Talos I ontdekt en meer over je eigen verleden te weten komt, te overleven met alles wat je aan boord kan vinden: je verstand, wapens en telekinetische vaardigheden.