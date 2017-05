Bethesda stelt weer een nieuw personage voor Quake Champions voor. Deze keer gaat het om Ranger, een echte veteraan in het Quake-universum. Zijn Dire Orb ability is zijn handelsmerk, waarmee hij erg mobiel is. Zo kan hij niet alleen offensief spelen door op de juiste plaatsen te geraken, hij kan ook snel aanvallen van de vijand ontwijken.