Vorige maand al kregen we de eerste screenshots van de Phantum Dust re-release te zien en nu zijn ook de eerste bewegende gameplaybeelden verschenen. Tegenwoordig spreken we trouwens eerder van een re-release dan van een remaster of remake, omdat het volgens de makers effectief eerder om een re-release gaat, zij het wel een met heel wat verbeteringen, niet in het minst wat de resolutie betreft. Op Xbox One mogen we rekenen op 1080p, terwijl de pc-versie 4K met zich meebrengt.