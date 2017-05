Eerder dit jaar werd Rogue Trooper Redux aangekondigd als remaster van de third-person shooter voor PS2 uit 2006. Nu is een eerste video van de nieuwe game vrijgegeven. In eerste instantie dient de video als introductie, maar aan het einde krijgen we ook al wat van de nieuwe visuals te zien. Rogue Trooper Redux verschijnt dit jaar nog voor pc, PS4, Xbox One en Switch.