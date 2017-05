Vanaf 18 mei kunnen we aan de slag met Injustice 2 en nu is er meer informatie vrijgegeven over de DLC die we voor de game kunnen verwachten. Zo zullen de eerste drie nieuwe personages die na de lancering beschikbaar worden Red Hood, Starfire en Sub-Zero zijn. Later zullen er nog 6 nieuwe personages verschijnen.

Wie de Injustice 2 Ultimate Edition koopt krijgt toegang tot al die nieuwe personages, plus drie Premiere Skins die vechters transformeren in alternatieve personages met een nieuw uiterlijk, nieuwe stemmen en nieuwe dialogen, en twee exclusieve nieuwe Gear Shaders waarmee spelers hun line-up kunnen aanpassen met extra kleur thema’s. Die editie zal je 109,99 euro kosten. daarnaast heb je ook nog de Digital Deluxe Edition. Die bevat de eerste drie DLC-personages, een Premiere Skin en een exclusieve Gear Shader, en kost 89,99 euro.