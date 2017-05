Call of Duty: Black Ops II is sinds kort backwards compatible op de Xbox One en dus gaan heel wat gamers er weer mee aan de slag, bijvoorbeeld om een nieuwe highscore neer te zetten in Zombies. Daarbij is de No Revive uitdaging erg populair. Je krijgt één leven en moet het zo lang mogelijk zien uit te houden.

Om zo lang mogelijk in leven te blijven en tegelijk zoveel mogelijk zombies af te maken hanteerde YouTuber en streamer Patrick "TheSmithPlays" Smith onlangs een interessante strategie. Op de Die Rise map geraakt hij uiteindelijk aan een Sliquifier wapen, dat ervoor zorgt dat zombies beginnen uit te glijden waardoor ze te pletter vallen en sterven. Met de Sliquifier ging hij in een hoekje zitten waar ook een schuine rand aanwezig was en de rest is geschiedenis.

Patrick deed er ruim 3 uur over en scoorde van ronde 17 tot 74 meer dan 10.000 dode zombies, goed voor de 6de plaats wereldwijd op deze map.