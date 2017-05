Twitch-streamer Ice Poseidon is vorige week het slachtoffer geworden van swatting, alleen bevond hij zich op een nogal eigenaardige locatie toen hij en zijn vriendin werden gearresteerd. Ze zaten namelijk op een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken.

Ice Poseidon was aanvankelijk een succesvolle League of Legends streamer, maar hij schakelde uiteindelijk over naar IRL-streaming, waarbij hij zich regelmatig uitdagend opstelde tegenover zijn nogal toxische community. Dat lijkt ook hier te zijn gebeurd.

Ice Poseidon gaf tijdens zijn IRL-livestream voldoende informatie prijs om te achterhalen waar hij was en op welke vlucht hij zich zou bevinden. Hij daagde zijn kijkers ook uit en blijkbaar heeft er eentje toegehapt.

Een kijker belde American Airlines en deed alsof hij Ice Poseidon was. Hij zei dat hij het vliegtuig zou opblazen, waarna het vliegtuig omsingeld werd door politie. Ice Poseidon en zijn vriendin werden gearresteerd en verschillende uren ondervraagd alvorens definitief duidelijk was dat het vals alarm was en dat het dus om een geval van swatting ging.

Hoewel swatting natuurlijk nooit goed gepraat kan worden, krijgt ook Ice Poseidon zelf heel wat kritiek over zich heen, voornamelijk dus omdat hij swatting lijkt uit te lokken, mogelijk in de wetenschap dat het hem extra publiciteit oplevert. Waar hij minder bij stil heeft gestaan is het feit dat bij dergelijke incidenten natuurlijk ook echt slachtoffers kunnen vallen, om nog maar te zwijgen van het prijskaartje dat eraan vast hangt.

Ice Poseidon is inmiddels permanent verbannen van Twitch en zijn kanaal is opgedoekt, mogelijk omdat Twitch zijn uitdagende houding inderdaad niet door de beugel vond kunnen. Daarnaast zijn er ook specifieke regels voor wie IRL wil streamen, zoals geen auto rijden bijvoorbeeld. Mogelijk heeft hij ook enkele van die regels overtreden. Zelf is Ice Poseidon er alleszins niet over te spreken. Volgens hem kan je op deze manier helemaal niets meer IRL streamen omdat mensen altijd wel zullen weten waar je bent, of je het nu expliciet zegt of niet.