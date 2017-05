Stones Unturned, de twee uitbreiding voor Mafia III, verschijnt op 30 mei, zo is aangekondigd, al kan het bij ons ook op 31 mei zijn voor bepaalde platformen. In onderstaand dev diary komen we er wat meer over te weten via de ontwikkelaars zelf.

De story DLC brengt een samenwerking tussen Lincoln en een CIA-agent genaamd John Donovan. Zij zullen samen een rivaliteit tot een einde brengen die begon in de door oorlog verscheurde jungle van Vietnam.

Na Stones Unturned verschijnt in juni nog een laatste stukje story DLC. Sign of the Times laat Lincoln het opnemen tegen een sekte die verantwoordelijk is voor een reeks rituele moorden. Deze DLC brengt je van onder meer naar de oude bayou.