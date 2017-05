Fans van SWAT-games kunnen uitkijken naar Ready or Not, waarvan hieronder een eerste teaser trailer te bewonderen is. De first-person shooter zou intense SWAT-actie met zich meebrengen wanneer je vijandige situaties tracht te ontmijnen in claustrofobische omgevingen. Expliciete beelden en thema's, zoals mogelijk kindermisbruik en mensenhandel, worden blijkbaar niet geschuwd.

Wanneer we Ready or Not precies mogen verwachten en voor welke platformen is nog niet bekend, maar de ambities zijn alvast niet min. Tot 8 spelers zouden samen in co-op aan de slag kunnen en er wordt ook PvP voorzien. Verder kan in de singleplayer mode ook gewoon met en tegen AI gespeeld worden. Nog meer details zijn te vinden via de officiƫle website.