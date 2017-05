Capcom heeft het nieuwste DLC-personage voor Street Fighter V onthuld, zijnde Ed. Het personage dook voor het eerst op in Street Fighter IV, in het kader van het einde van Balrog. Toen was hij een naamloze Bison kloon waar Balrog zich over zou ontfermen. in Street Fighter V dook hij ook al op als een soort leerling van Balrog. Gezien zijn achtergrond is het dus niet verwonderlijk dat Ed lijkt op een kruising tussen Balrog en M. Bison.