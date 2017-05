Vandaag gaan ze in Zuid-Korea naar de stembus om een nieuwe president te verkiezen, nadat de vorige moest opstappen omwille van een corruptieschandaal. Zuid-Korea is natuurlijk een van de landen bij uitstek wat esports betreft en dus was het al niet zo verwonderlijk dat onlangs een presidentskandidaat op de proppen kwam met een eigen StarCraft-map. Ook Sim Sang-jung tracht jongeren op hun eigen terrein aan te spreken, door zichzelf voor te stellen via een Overwatch Play of the Game video.