Enkele maanden geleden al verscheen een teaser voor Project CARS 2 waarin de McLaren 720S al even te zien was, maar nu is een uitgebreidere trailer de wereld ingestuurd om de wagen in de schijnwerpers te plaatsen. Ook zijn de verschillende edities onthuld waarin Project CARS 2 beschikbaar zal zijn. Naast de gewone editie krijgen we ook nog:

LIMITED EDITION: Bevat de volledige game, Stickervel, Steelbook™, en de exclusieve Japanese Cars Pack. Deze DLC zal vier auto’s van de iconische Japanse fabrikanten Honda en Nissan bevatten: twee raceauto’s (beschikbaar in meerdere uitvoeringen), een conceptwagen en een wagen in straatversie. Deze gelimiteerde uitgave heeft dezelfde richtprijs als de Standaard Editie en zal beschikbaar zijn voor € 69,99 op PS4 & Xbox One, en voor € 59,99 op pc.



Bevat de volledige game, Stickervel, Steelbook™, en de exclusieve Japanese Cars Pack. Deze DLC zal vier auto’s van de iconische Japanse fabrikanten Honda en Nissan bevatten: twee raceauto’s (beschikbaar in meerdere uitvoeringen), een conceptwagen en een wagen in straatversie. Deze gelimiteerde uitgave heeft dezelfde richtprijs als de Standaard Editie en zal beschikbaar zijn voor € 69,99 op PS4 & Xbox One, en voor € 59,99 op pc. COLLECTOR’S EDITION: Bevat alle elementen van de Limited Edition en voegt er de Esport Live VIP Pass aan toe naast een Art Book, een 1/43 schaalmodel van de prachtige McLaren 720S (Vormgegeven in een exclusieve SMS-R Stealth Satin bekleding), de Season Pass, en de Motorsport Pack DLC*. Deze editie heeft een richtprijs van € 159,99 voor PS4 & Xbox One, en € 149,99 voor pc.



Bevat alle elementen van de Limited Edition en voegt er de Esport Live VIP Pass aan toe naast een Art Book, een 1/43 schaalmodel van de prachtige McLaren 720S (Vormgegeven in een exclusieve SMS-R Stealth Satin bekleding), de Season Pass, en de Motorsport Pack DLC*. Deze editie heeft een richtprijs van € 159,99 voor PS4 & Xbox One, en € 149,99 voor pc. ULTRA EDITION: Dit is de meest exclusieve Project CARS-editie ooit ontworpen en is een absolute ‘must have’ voor alle Project CARS 2-fans. Gelimiteerd tot slechts 1000 exemplaren, bevat het alle inhoud van de Collector’s Edition uitgezonderd het 1/43 schaalmodel van de McLaren 720S, wat vervangen wordt door een 1/12 Resin McLaren 720S (in SMS-R Stealth Satin bekleding). De Ultra Edition voegt ook nog een gesigneerde poster, een individueel genummerde Snapback pet en een McLaren Sketchbook toe dankzij een officiële samenwerking met McLaren die de ontwikkelingen van de 720S opvolgt (de opvolger van de 650S die de McLaren Automotive’s Super Series in zijn tweede generatie lanceert), van het begin, bij het design, tot de engineering. De Ultra Edition is beschikbaar met een richtprijs van € 429,99 voor PS4 & Xbox One en € 419,99 voor pc.