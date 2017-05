Het Belgische Larian Studios heeft een nieuwe, ambitieuze game mode voor Divinity: Original Sin II onthuld. Met de Game Master Mode tracht men klassieke tabletop roleplaying te combineren met de grafische presentatie van videogame RPG's. Concreet houdt dit in dat je je eigen avonturen zal kunnen creëren, van de wereld waarin het avontuur zich afspeelt tot de NPC's die erin opduiken en de events die voorvallen. In plaats van een eindbaas te verslaan kan je er bijvoorbeeld een pact mee vormen. Ook zaken als dialogen etc. kunnen helemaal zelf ingevuld worden.