Morgen gaat een open bèta van Quake Champions van start en in aanloop naar die tech test is nog een nieuw personage voor de game voorgesteld. Deze keer gaat het om Visor, opnieuw een oude bekende die terugkeert. Deze cybernetic clone is zo koud als de Russische winters van zijn jeugd. Zijn misvormde lichaam - onverschillig voor paniek of pijn - is het product van de pogingen van de Russische GRU om de perfecte infanterie te ontwikkelen. Zijn masker is gevuld met bedorven bloed waardoor hij door materie heen kan kijken met zijn Piercing Sight Active Ability. Hij heeft ook unlimited speed met zijn Passive Ability - een dodelijke combinatie voor Deathmatch en Duel.