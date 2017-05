De free-to-play strategy card game Pox Nora zou normaal vorig jaar al voor PS4 en PS Vita verschijnen, maar dat is er toen niet van gekomen. Nu is aangekondigd dat de game deze maand, op 23 mei, voor PS4 zal verschijnen. Over de PS Vita-versie werd niets gezegd. Het is dus niet bekend of die versie geannuleerd dan wel gewoon uitgesteld is. Wie de game voor PS4 downloadt, kan overigens spelen met spelers op pc en Mac. Er is ook een singleplayer campaign van de partij.