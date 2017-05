Second Order, een relatief jonge indie studio, heeft zijn eerste game onthuld in de vorm van Claybook, een physics based puzzelspel. Door klei te kneden en te manipuleren zal je doorheen verschillende levels puzzels moeten oplossen, wat je samen met drie vrienden kan doen in local multiplayer. Je kan ook je eigen levels creëren.

Claybook staat gepland voor pc, PS4 en Xbox One. Een releasedatum is echter nog niet bekend.