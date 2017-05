In GTA San Andreas bestelt een personage genaamd Big Smoke tijdens de Drive-Thru missie op een bepaald moment aanzienlijk wat fast food bij een Cluckin Bell. Sinds vorig jaar zijn meer en meer mensen binnen de GTA community geïnteresseerd geraakt in die bestelling, vooral dan om na te gaan wat er precies besteld werd. Dat werd toen achterhaald, en deze week vormde dat de inspiratie voor een YouTuber om die bestelling ook effectief zelf helemaal naar binnen te werken.

De YouTuber in kwestie is Matt Stonie, die allerlei food challanges aangaat, zoals bijvoorbeeld het naar binnen werken van een enorme kom Cheerios. Hij bestelde deze week dus de real-life equivalent van de in-game bestelling van Big Smoke, goed voor een supermaaltijd van meer dan 9000 calorieën. Zijn doel was om alles binnen het uur op te eten en op te drinken, en dat is hem goed gelukt ook. Aan het einde klaagt hij enkel dat ze in de frisdrank wel veel ijs doen, wat de maag vermoedelijk wel wat laat verkrampen.