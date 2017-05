PlayerUnknown's Battlegrounds lijkt momenteel de Battle Royale game bij uitstek te zijn en dus weet de game via YouTubers en streamers heel wat aandacht naar zich toe te trekken, niet in het minst wanneer spelers iets opmerkelijks voor elkaar krijgen in de game. Zo besloot een streamer genaamd Kurtjmac samen met een vriend de pacifistische weg in te slaan. Ze gingen elke confrontatie uit de weg en hoopten zo te kunnen winnen, hetgeen uiteindelijk ook is gelukt doordaar de laatste vijandelijke speler te lang buiten de speelcirkel bleef.

Hieronder kan je de volledige speelsessie bekijken, met eronder nog een highlight video van het einde.