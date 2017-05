The Surge, de nieuwe game van de makers van Lords of the Fallen, verschijnt pas volgende week voor pc, PS4 en Xbox One, maar vandaag is alvast de launch trailer online gegooid. Centraal in de game staat een uniek vechtsysteem, dat niet enkel tactisch is maar dat je ook toelaat om tegenstanders letterlijk uit elkaar te meppen zodat je hun onderdelen kan gebruiken om zelf sterker te worden.