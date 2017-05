Mode 7 Games heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Tokyo 42, deze keer om de multiplayer van de game in de schijnwerpers te plaatsen. Tokyo 42 brengt een ode aan Syndicate en de eerste GTA-game, en brengt naast multiplayer ook een open-world singleplayer story mode met zich mee. De game verschijnt eind deze maand voor pc en Xbox One, gevolgd door een PS4-release in juli.