Er is een nieuwe feature voor Sonic Forces onthuld. De game geeft je namelijk de mogelijkheid om een eigen personage te creëren om mee aan de slag te gaan. Er zijn 7 basispersonages, gebaseerd op dieren, die je verder kan uitbouwen om er je eigen gepersonaliseerde held(in) van de te maken. Afhankelijk van de weg die je inslaat qua personage zal je bepaalde krachten wel of niet bezitten. De wolf bijvoorbeeld verzamelt automatisch ringen wanneer hij erbij in de buurt komt, terwijl de vogel extra hoog kan springen.