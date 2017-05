Crowfall, een MMO waarvoor via crowdfunding centjes werden opgehaald, laat nog eens van zich horen. Van de game werd in 2015 al een erg vroege speelbare versie voor backers beschikbaar gesteld en sindsdien heeft de ontwikkeling natuurlijk niet stilgestaan. De laatste tijd zijn grote stappen gezet om de game op heel wat vlakken te verbeteren. Zo kreeg de game stevig opgepoetste graphics en ook aan de personages werd gesleuteld.

Crowfall is een ambitieuze game die tracht om het MMO- en RTS-genre met elkaar te verenigen. Dat houdt in dat je in de game tracht om de wereld te veroveren door vijanden af te slachten en hun burchten neer te halen, terwijl je ook je eigen bouwwerken opricht en tracht te verdedigen.