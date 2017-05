Vorig jaar al kwam Tiny Metal, een Advance Wars-achtige game, in beeld toen een Kickstarter campagne voor de game werd gelanceerd. Daarbij werd het doel van 50.000 dollar echter niet gehaald en dus zag het er niet goed uit voor de game. Nu echter lijkt men toch ergens een investeerder of alleszins extra middelen te hebben gevonden, want de game is nogmaals aangekondigd en dat voor pc, PS4 en Nintendo Switch. Op meer details en een releasedatum is het wel nog wachten. 10 minuten gameplay kan hieronder dan weer wel alvast bekijken.