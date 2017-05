Komende zomer verschijnt Suicide Guy via Steam. De indie game draait rond een mand die vast zit in zijn dromen en de enige manier om te ontwaken is blijkbaar om in de droom zelfmoord te plegen. Elk level is een soort parodie. Zo is er een droom gebaseerd op Portal terwijl een andere droom duidelijk aan Mirror's Edge doet denken.