Arkanoid en Space Invaders zijn twee klassieke arcadegames en in Arkanoid vs Space Invaders zijn die twee samengevoegd tot één game. Daarin krijg je de controle over het schip uit Arkanoid om de Space Invaders een kopje kleiner te maken. De game is inmiddels te vinden in de App Store en Play Store en bevat heel wat features.

AUTHENTIEKE RETRO ARCADE GAMEPLAY

Combineer de spannende shoot ‘em up en ‘block breaking’ gameplay in één game.

Kaats de kogels van de indringers direct naar ze terug. Dat zal ze leren!

Verzamel energie en activeer Attack Mode om je vijanden te vernietigen.

150 STAGES OM TE SPELEN!

Ieder level zal je vaardigheden en je oplossend vermogen tot het uiterste testen.

Ervaar meer dan 20 verschillende krachten.

Versla enorme 3D Invader-eindbazen en red het heelal!

WIL JE NOG MEER?